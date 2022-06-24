Yol çökünce Roma dönemi tünelinin tespit edildiği sokakta 14 eve tahliye - Son Dakika
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Yol çökünce Roma dönemi tünelinin tespit edildiği sokakta 14 eve tahliye

24.06.2022 13:19
Yol çökünce Roma dönemi tünelinin tespit edildiği sokakta 14 eve tahliye

ŞANLIURFA'da, dün yolun çöktüğü ve altından Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tünelin çıktığı sokakta, risk nedeniyle 14 ev tahliye edildi.

ŞANLIURFA'da, dün yolun çöktüğü ve altından Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tünelin çıktığı sokakta, risk nedeniyle 14 ev tahliye edildi. Evlerin, oluşturulacak komisyonun vereceği kararla kamulaştırılıp yıkılabileceği kaydedildi.

Atatürk Mahallesi 16 No'lu Sokak'ta, dün belediye ekiplerince parke taşlarının onarımı yapılırken, yolda aniden çökme meydana geldi. 3 metre derinliğindeki çökme, mahallede paniğe neden oldu. Ekipler, çukura girdiklerinde ise metrelerce uzunlukta, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tüneli fark etti. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Çukurun üzeri sacla örtülürken, sokağın giriş ve çıkışları, güvenlik şeridiyle kapatıldı. Sokaktaki çökme riski nedeniyle 14 ev ise tahliye edildi. Çökme riskine karşı evlerin; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ile Müze Müdürlüğü'nce oluşturulacak komisyonun vereceği kararla kamulaştırılıp yıkılabileceği kaydedildi.

Mahallede yaşayan İsmail Kurnaz, çökme sonrası tünel ortaya çıktığını öğrenince şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, "Buranın altında tünel olduğunu bilmiyorduk. Belediye görevlileri, sokaktaki parke taşlarını düzeltmek için onarım yaparken çökme meydana geliyor. Çökmenin ardından oluşan göçüğe girildiğinde metrelerce uzunluğunda tünel bulunmuş. Çökme olduğu için sokaktaki evlerin tahliyesi yapıldı. Buranın yıkılma kararı verileceği söyleniyor, biz de gelişmeleri takip ediyoruz" diye konuştu.

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Tarihi sikkeler istihbaratla ele geçirildi Tarihi sikkeler istihbaratla ele geçirildi Roma dönemine ait iki amfora ele geçirildi Roma dönemine ait iki amfora ele geçirildi
Kaynak: DHA

Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yol çökünce Roma dönemi tünelinin tespit edildiği sokakta 14 eve tahliye - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yol çökünce Roma dönemi tünelinin tespit edildiği sokakta 14 eve tahliye - Son Dakika
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