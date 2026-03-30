Yol değil kalkınma koridoru: İki ilimiz arasındaki mesafe 2 saate düşüyor

Adana’yı Kozan üzerinden Orta Anadolu’ya bağlayacak stratejik Adana-Kozan-Mansurlu-Kayseri Yolu projesinde çalışmalar hız kesmeden sürerken, projenin 2026 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor.

MESAFE 100 KİLOMETRE KISALACAK

Toros Dağları’nın zorlu coğrafyasında sürdürülen çalışmalarla birlikte kritik aşamalar geride kaldı. Mevcut güzergâhı yaklaşık 100 kilometre kısaltacak olan yeni yol, sadece ulaşımı değil, bölgesel kalkınmayı da doğrudan etkileyecek.

YOLCULUK SÜRESİ YARIYA DÜŞECEK

Projenin tamamlanmasıyla Adana-Kayseri arasındaki ulaşım süresi 4-5 saatten 2-2,5 saate kadar inecek. Özellikle Kozan-Mansurlu etabında hizmete giren tüneller sayesinde zorlu dağ geçişleri daha güvenli ve hızlı hale geldi.

2026 HEDEFİNE ADIM ADIM

5 Ocak gazetesinin haberine göre; heyelan ıslahı, tünel güçlendirme ve viyadük inşaatları yoğun şekilde devam ediyor. Karayolları ekipleri, Mansurlu Geçişi’ndeki eksik bağlantıları 2026 yılı içinde tamamlamayı planlıyor.

BÖLGE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK

Projenin tamamlanmasıyla Adana ve Mersin limanlarının Orta Anadolu ile bağlantısı güçlenecek, lojistik maliyetler düşecek. Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli gibi ilçelerin merkeze ulaşımı kolaylaşacak, tarım ürünlerinin pazara erişimi hızlanacak.

GÜVENLİ VE MODERN ULAŞIM

Kış aylarında risk oluşturan virajlı yolların yerini, modern tünel ve viyadüklerle donatılmış güvenli bir ulaşım hattı alacak. Proje, sürüş güvenliğini artırırken konforlu bir yolculuk imkânı sunacak.