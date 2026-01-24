YOL-İŞ Kastamonu Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

YOL-İŞ Kastamonu Genel Kurulu Yapıldı

24.01.2026 21:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YOL-İŞ Kastamonu 2 No'lu Şube Genel Kurulu, emeğin önemi vurgulanarak başarıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Yol-İş Sendikası (YOL-İŞ) Kastamonu 2 No'lu Şube Başkanlığı 12. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nida Sinsi, kentteki bir otelde düzenlenen genel kuruldaki konuşmasında, emeğin önemine vurgu yaptı.

Sinsi, "Burada çalışan arkadaşlarımızın emeği sayesinde bu görevlerde bulunuyoruz ve bu sorumluluğu yönetmeye çalışıyoruz. Eğer ortada bir başarı, kurumun ortaya koyduğu bir değer varsa, bu tamamen burada bulunan ve emeğini ortaya koyan çalışanlarımız sayesindedir. Dolayısıyla başta emekli olanlar olmak üzere tüm çalışanlarımıza hak ettikleri değeri vermemiz ve emeklerini teslim etmemiz gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar ise sendikanın mücadelesine değindi.

Devletin kalkınması için köye önem vermek gerektiğini anlatan Ağar, "Çiftçiyi kalkındırmazsan, tarımı desteklemezsen, üretmeden tüketirsen ekonomi mutlaka sıkıntıya girer. Sendika olarak 2010 yılında Karayollarında çalışan taşeron işçileri sendikamız bünyesine aldık. BBir milyona yakın taşeron işçiyi kadroya aldık." diye konuştu.

YOL-İŞ Kastamonu 2 No'lu Şube Başkanı Sadık Düzgün ise sendikal mücadelenin önemine dikkati çekti.

Kamuyu ayakta tutmak, insana hizmet etmek ve emeğin onurunu korumak için büyük bir özveriyle görev yaptıklarını dile getiren Düzgün, "Üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek adına verilen mücadele son derece önemlidir. Genel kurulumuzun ülkemize, çalışma hayatına ve sendikamıza hayırlı olmasını diliyor, birlik, dayanışma ve mücadele kararlılığıyla hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum." diye konuştu.

Daha sonra yapılan seçime mevcut başkan Sadık Düzgün tek aday olarak katıldı.

Düzgün, kullanılan oyların tamamını alarak yeniden YOL-İŞ Kastamonu 2 No'lu Şube Başkanlığına seçildi.

Yönetim kurulu Ahmet Savaş Dirbalı, Süleyman Tan, Said Erçin ve Erhan Manav, denetleme kurulu Saim Bektaş, Ali Bostan ve Ersel Uçar, disiplin kurulu Adem Demir, Fatih Çiftçi, Güven Çapkınoğlu, Serkan Gök ve Doğan Can Al'dan oluştu.

Üst kurul delegeliklerine de Sadık Düzgün, Tevfik Ceyhan Yolasığmazoğlu, Said Erçin, İsmail Tutoğlu, Erhan Manav, Saim Bektaş ve Hakan Ülgen getirildi.

Genel kurul, emekli olan kurul üyelerine plaket verilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Kastamonu, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YOL-İŞ Kastamonu Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak
Otomobil bariyere saplandı Yara almadan kurtuldu Otomobil bariyere saplandı! Yara almadan kurtuldu
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması Tutuklama kararı var İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması! Tutuklama kararı var
Sinem Kobal’dan iddialara Atatürklü yanıt: Yok öyle bir like Sinem Kobal'dan iddialara Atatürklü yanıt: Yok öyle bir like
Cemaat de imam da minare de var fakat cami yok Cemaat de imam da minare de var fakat cami yok
Eski DEP milletvekili Selim Sadak hayatını kaybetti Eski DEP milletvekili Selim Sadak hayatını kaybetti

21:51
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında ikinci yarıda açıldı
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında ikinci yarıda açıldı
21:28
DEM heyeti, Öcalan’ın Bahçeli’ye hediye olarak gönderdiği kilimi vermiş
DEM heyeti, Öcalan'ın Bahçeli'ye hediye olarak gönderdiği kilimi vermiş
20:36
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekledi
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi
20:14
Galatasaray-Fatih Karagümrük karşılaşmasında sezonun en erken golü atıldı
Galatasaray-Fatih Karagümrük karşılaşmasında sezonun en erken golü atıldı
20:05
Fatma Girik’e büyük vefasızlık: Yalnızca 10 kişiyle anıldı
Fatma Girik'e büyük vefasızlık: Yalnızca 10 kişiyle anıldı
20:04
Suriye’de YPG’ye verilen 4 günlük süre doldu
Suriye'de YPG'ye verilen 4 günlük süre doldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 22:07:11. #7.11#
SON DAKİKA: YOL-İŞ Kastamonu Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.