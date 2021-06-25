Merter Cevizlibağ E-5 yolu üzerinde edinilen bilgiye göre sol şeritte seyreden bir kamyonetten, arkasındaki aracın sürücüsü selektör yakarak yol istedi.
Yol vermeyerek sol şeritte ilerlemeye devam eden kamyonet sürücüsü, daha sonra aracının camından silah çıkararak arkadan gelen sürücüye gösterdi.
Dehşete düşüren görüntüler sürücü tarafından kayda alındı. Kameralara yansıyan görüntülerde kamyonet sürücüsünün arkasından gelen araç sürücüsüne silah gösterdiği görülüyor. Söz konusu video üzerine polis ekipleri harekete geçerek magandanın yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Yol isteyen sürücüye camdan silah gösterdi! Magandanın o görüntüleri kaydedildi - Son Dakika