Yol kenarında gözüken esrarengiz insan kemikleri dikkat çekiyor - Son Dakika
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Yol kenarında gözüken esrarengiz insan kemikleri dikkat çekiyor

06.10.2022 14:10

Yol kenarında gözüken esrarengiz insan kemikleri dikkat çekiyor Erzurum'un Oltu ilçesinde yol kenarında toprağa gömülü insan kemikleri dikkat çekiyor.

Yol kenarında gözüken esrarengiz insan kemikleri dikkat çekiyor

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde yol kenarında toprağa gömülü insan kemikleri dikkat çekiyor.

Oltu Dümbüllü deresine giden yolun yan yamacında görülen insan cesedi bir tarihin habercisi olabilir. Balçık içinde olan insan iskeleti çok eski yıllara ait olabileceği düşünülüyor. İskeletin incelenip iskeletin hangi yüz yıla ait olduğu belirlenmesi isteniyor.

Oltulu vatandaşlar bu iskeleti arkeologların incelemesini istiyorlar. Vatandaşlar bölgede belki de bir medeniyetin kalıntılarının ortaya çıkabileceği belirtiliyor.

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Kaynak: İHA

Erzurum, Oltu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yol kenarında gözüken esrarengiz insan kemikleri dikkat çekiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yol kenarında gözüken esrarengiz insan kemikleri dikkat çekiyor - Son Dakika
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