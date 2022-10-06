Yol kenarında gözüken esrarengiz insan kemikleri dikkat çekiyor

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde yol kenarında toprağa gömülü insan kemikleri dikkat çekiyor.

Oltu Dümbüllü deresine giden yolun yan yamacında görülen insan cesedi bir tarihin habercisi olabilir. Balçık içinde olan insan iskeleti çok eski yıllara ait olabileceği düşünülüyor. İskeletin incelenip iskeletin hangi yüz yıla ait olduğu belirlenmesi isteniyor.

Oltulu vatandaşlar bu iskeleti arkeologların incelemesini istiyorlar. Vatandaşlar bölgede belki de bir medeniyetin kalıntılarının ortaya çıkabileceği belirtiliyor.