Yol üzerinde kalan 657 yıllık türbe yeni yerine taşındı - Son Dakika

Yol üzerinde kalan 657 yıllık türbe yeni yerine taşındı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yol üzerinde kalan 657 yıllık 'Amel Baba Türbesi' belediye ekiplerince yeni yerine taşındı.

Keşan'da, İspat Cami Mahallesi Muhtar Ali Çevikel Caddesi üzerinde bulunan 657 yıllık 'Amel Baba Türbesi' yol yapım çalışmaları kapsamında belediye ekiplerince yeni yerine taşındı. Türbede bulunan ağaç ise vinçle yerinden sökülerek, bakım için Keşan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait alana götürüldü.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, cadde üzerindeki 'Amel Baba Türbesi'ni yol ortasında kalması nedeniyle hazırladıkları yeni yere taşıdıklarını belirterek, "Sokağa çıkma kısıtlamasını da fırsat bilerek sabah erken saatlerden itibaren türbemizi taşıma işlemlerine başladık. Türbeyi taşıma işlemleri sırasında çok özenli ve dikkatli davranıyoruz. Amel Baba'yı incitmeden ağacını ve türbe taşlarını koruyarak yeni yerine dualarla taşıdık. Amel Baba, Osmanlı hükümdarı 1. Murat zamanında Lala Şahin Paşa yönetiminde bir ordu Edirne üzerinden gönderiliyor. Edirne'deki Sazlıdere'de yapılan savaşta 1363 yılında yani 657 yıl önce Edirne'yi ele geçiren ordumuzun bir alpereni. Trakya'nın ve Edirne'nin fethi sırasında burada savaşıp ölen alperenlerden olduğuna inanılıyor. Bugüne kadar Amel Baba'nın mezarında dilek dileniyor, adaklar adanıyor. Bu amaçla da Amel Baba Türbesi ziyaret edilip bezler bağlanıyor. Çocuğu olmayanlar, evlenemeyenler, iş bulma dileği olanlar türbemize bugüne kadar gelip bez bağlayarak dilekte bulunuyordu? dedi.

'TARİHİMİZİ VE GELENEĞİMİZİ DE KORUYARAK ÖZENLE NAKLEDİYORUZ'

Türbenin, Muhtar Ali Çevikel Caddesi'nde Keşan Belediyesi tarafından yürütülen yol ve kaldırım çalışmaları kapsamında yolun ortasında kaldığı için yerinin değiştirildiğini ifade eden Helvacıoğlu, "Türbemizi günün koşullarına uygun şekilde düzenlediğimiz yeni hazırladığımız yere taşıyor, tarihimizi ve geleneğimizi de koruyarak özenle naklediyoruz. Edirne Valiliği, Keşan Kaymakamlığı ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan izinlerimizi aldık. Amel Baba'nın Allah mekanını cennet eylesin. Toprağıyla beraber Amel Baba'nın tarihini yeni yerine taşımış oluyoruz. Bu çalışmamızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz? diye konuştu.

Amel Baba Türbesi'nin yaklaşık 15 gün sonra yeni yerinde ziyarete açılacağını dile getiren Mustafa Helvacıoğlu, yine bezler bağlanıp, adaklar adanıp dilekler dileneceğini kaydetti.