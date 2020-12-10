'Yol verme' kavgasında bıçaklandı - Son Dakika

'Yol verme' kavgasında bıçaklandı

10.12.2020 23:49
'Yol verme' kavgasında bıçaklandı, System.String[]

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, yol verme nedeniyle çıkan kavgada Ertuğrul B. (19) bıçaklandı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, yol verme nedeniyle çıkan kavgada Ertuğrul B. (19) bıçaklandı. Karnından yaralanan genç tedaviye alınırken, Polis, kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde, Körfez Yeni Yalı Mahallesi D-100 yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, iki araç sürücüsü yol verme meselesi yüzünden araçlarından inerek tartışmaya başladı. Bu sırada aracından bıçak alan kişi, tartıştığı Ertuğrul B.'yi bıçaklayıp, aracına binerek kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri karın bölgesinden bıçaklanan Ertuğrul B.'yi ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis, aracının plakasını belirlediği saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.


'Yol verme' kavgasında bıçaklandı
'Yol verme' kavgasında bıçaklandı
'Yol verme' kavgasında bıçaklandı

Körfez, Polis, Yalı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Yol verme' kavgasında bıçaklandı - Son Dakika


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