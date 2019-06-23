Son Dakika Haberleri: Yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi
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Yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

1 saat önce

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen 2 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen 2 el yapımı patlayıcı imha edildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ağaçyurdu köyü mevkisinde arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, teröristlerce yola tuzaklanmış 2 ayrı el yapımı patlayıcı belirledi.
Çevrede güvenlik önleminin alınmasının ardından olay yerine gelen bomba imha uzmanları, el yapımı patlayıcıyı kontrollü şekilde imha etti.
Yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:24 Kaynak: AA
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