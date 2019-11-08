Son Dakika Haberleri: Yolcu minibüsünün çarpıp metrelerce süreklediği yaşlı kadın öldü
Son Dakika 3. Sayfa Yolcu minibüsünün çarpıp metrelerce süreklediği yaşlı kadın öldü

Yolcu minibüsünün çarpıp metrelerce süreklediği yaşlı kadın öldü

7 saat önce

Yolcu minibüsünün çarpıp metrelerce süreklediği yaşlı kadın öldü Ölümlü trafik kazasını film izler gibi izledilerKARABÜK - Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın yolcu minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yolcu minibüsünün çarpıp metrelerce süreklediği yaşlı kadın öldü

Ölümlü trafik kazasını film izler gibi izlediler

KARABÜK - Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın yolcu minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşlar kazayı adeta film izler gibi izledi.

Edinilen bilgiye göre, kaza Zonguldak Caddesi Cumapazarı mevkisinde meydan geldi. Murat İ. yönetimindeki 78 M 0131 plakalı yolcu minibüsü yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadını altına alarak 20 metre sürükledi. Minibüsün altında sıkışan yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri aldı.

Olay yerinden geçen vatandaşlar polislerin uyarılarına rağmen kazayı adeta film izler gibi izledi. Kazada hayatını kaybeden yaşlı kadının üzerinden kimlik çıkmazken, minibüs şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yaşlı kadının cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle tıkanan trafik, ekipler tarafından kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldı.

Yolcu minibüsünün çarpıp metrelerce süreklediği yaşlı kadın öldü

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:45 Kaynak: İHA
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