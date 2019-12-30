Yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı - Son Dakika

Yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı

6 saat önce

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi.

Yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı, System.String[]

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Seydişehir Antalya karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Ahmet Elçi yönetimindeki  68 AAK 600 plakalı, Yeni Aksaray firmasına ait yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yoldakontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada  sürücü Elçi ile  yolcular Mustafa Kemal Öztürk (22), Ayse Şahin (75), Seher Şahin (40), Emrah Aktaş (30), Canan Aktaş (25), Mouse Al Mohammed, Siem Al Mohammed ve  Ferdi Baydemir yaralandı.Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Seydişehir, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:12 Kaynak: DHA
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