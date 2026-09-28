Yolcu uçağında duman paniği: Atlantik üzerinde acil iniş yaptı - Son Dakika
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Yolcu uçağında duman paniği: Atlantik üzerinde acil iniş yaptı

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Yolcu uçağında duman paniği: Atlantik üzerinde acil iniş yaptı
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Atlantik Okyanusu üzerinde Boston seferini sürdüren Delta Air Lines uçağında kabinde duman fark edilmesi paniğe neden oldu. Barcelona'dan havalanan uçak, yaşanan teknik sorun nedeniyle rotasını değiştirerek Portekiz'in Porto kentine acil iniş yaptı.

İspanya'nın Barcelona kentinden ABD'nin Boston kentine gitmek üzere havalanan yolcu uçağında, Atlantik Okyanusu üzerinde seyir sırasında duman paniği yaşandı. Kabinde duman fark edilmesi üzerine pilotlar rotayı değiştirerek uçağı Portekiz'e yönlendirdi.

296 KİŞİLİK UÇAKTA BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Delta Air Lines'a ait Airbus A330 tipi uçak, DL251 sefer sayısıyla Barcelona-Boston uçuşunu gerçekleştiriyordu. Yaklaşık 32 bin feet irtifada ilerleyen uçakta kabin içerisinde duman görülmesi üzerine mürettebat acil durum prosedürünü devreye aldı.

Uçakta bulunan 296 kişi, yaşanan gelişmenin ardından kısa süreli panik yaşarken pilotlar en yakın uygun havalimanına yönelme kararı verdi.

Yolcu uçağında duman paniği: Atlantik üzerinde acil iniş yaptı

UÇAK PORTO'YA ACİL İNİŞ YAPTI

Uçağın rotası değiştirilerek Portekiz'in Porto kentindeki Francisco Sá Carneiro Havalimanı'na iniş gerçekleştirildi. Uçak piste indikten sonra ekipler tarafından kontrol edilirken, olayın yangından kaynaklanmadığı belirtildi.

Dumandan etkilenen bazı yolculara oksijen desteği sağlandı. Üç yolcu ise sağlık kontrolü amacıyla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, iki erkek yolcunun hafif solunum yolu belirtileri gösterdiğini ve durumlarının stabil olduğunu açıkladı.

Yolcu uçağında duman paniği: Atlantik üzerinde acil iniş yaptı

DUMANIN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

Olayın ardından uçağın teknik kontrolleri başlatıldı. Kabinde duman oluşmasına neyin neden olduğunun belirlenmesi için inceleme sürerken, uçağın Porto'dan Boston'a gerçekleştirmesi planlanan sonraki seferi iptal edildi.

Delta Air Lines tarafından olayla ilgili teknik değerlendirme yapılırken, yolcuların güvenliğinin sağlanmasının ardından uçuş planlamasının yeniden düzenleneceği bildirildi.

Atlantik OkyanusuDelta Air LinesBarcelonaPortekizBostonDünyaPortoSon Dakika

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