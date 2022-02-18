Yolculuk yaptığı eski iş ortağını öldürüp aynı tabancayla intihar etti - Son Dakika

Batman-Güney Çevre yolunda Ramazan Yıldız (29), kullandığı otomobilde seyahat ettiği eski iş ortağı Nurullah Kurşun (31) ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kurşun, belindeki tabancayı çıkararak Yıldız'ın kafasına ateş etti.
Yıldız'ın öldüğünü fark eden Kurşun, aynı silahla kendi kafasına da ateş etti ve ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde Yıldız'ın yaşamını yitirdiğini belirlerken, ağır yaralı olan Kurşun'u ise ambulansla Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakletti. Hastanede tedavi altına alınan Kurşun'un hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
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