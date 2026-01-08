Yolda Çalışmalar: Trafik Kontrolü Önemli - Son Dakika
Yolda Çalışmalar: Trafik Kontrolü Önemli

08.01.2026 08:34
Yolda bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun Mahmutbey Batı Kavşağı ana yol üst geçit köprüsünde 21.00-06.00 saatlerinde genleşme derzi onarım çalışmaları yapılıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir-Buca kavşakları 0-7. kilometrelerinde aydınlatma sistemlerindeki çalışmalar nedeniyle trafik akışı belli aralıklarla kesilerek ulaşım, bir sonraki kavşaktan sağlanıyor.

Ankara-Samsun yolunun 19-20. kilometrelerinde otoyol yapım çalışmaları sebebiyle Ankara ve Samsun istikametlerinde sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden kontrollü devam ediyor.

Narlı-Pazarcık yolunun (Pazarcık çevre yolu mevkisi) 9-12. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Samsun-Ordu yolunun 13-15. kilometrelerinde Nefise Akçelik Tüneli'nin Samsun yönü çıkışında gizli buzlanma nedeniyle ulaşım, tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 23. kilometresindeki Yoroz Tüneli'nde yapılan elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle saat 17.00'ye kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Gölbaşı-Adıyaman yolunun 58-59. kilometrelerindeki Eğriçay Köprüsü'nde sanat yapılarındaki yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Gölbaşı-Adıyaman istikametinden iki şeritli, yeni köprüde ise Adıyaman-Gölbaşı istikametinden tek şeritli sağlanıyor.

Siirt-Eruh yolunun 14-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı, yer yer tek şerit, yer yer bölünmüş olarak devam ediyor.

Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerindeki tünellerde (Devren, Ilıksu-Ulaş, Çandırtepe) bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 09.00-23.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bursa-Yalova yolunun 25-26. kilometrelerinde Tonami Köprülü Kavşağı'ndaki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

