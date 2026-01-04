Yolda Yapım Çalışmaları: Trafikte Dikkat! - Son Dakika
Yolda Yapım Çalışmaları: Trafikte Dikkat!

04.01.2026 08:35
Karayollarındaki yapım çalışmaları nedeniyle hız sınırlaması ve trafik işaretlerine uyulması zorunlu.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun Gaziosmanpaşa Kavşağı ayrılma kolundaki yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, tek şeritten sağlanıyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ve Polatlı yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatılarak ulaşım, alternatif yollardan devam ediyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 40-42, Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Pazaryolu-Erzurum yolunun 64-65. kilometrelerindeki heyelan önleme, Tokat-Niksar yolunun 41-47. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 30-37. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, kontrollü devam ediyor.

Muğla-Denizli devlet yolunun 0-1 (Kötekli Kavşağı) ve 11-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

İyidere-Rize yolunun 26-28. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle Rize-İyidere yönünde ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

