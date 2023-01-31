Yolda yatan yaralı ile yardıma gelenler arasında ilginç diyalog: "Yüzümde şişlik var mı?" - Son Dakika
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Yolda yatan yaralı ile yardıma gelenler arasında ilginç diyalog: "Yüzümde şişlik var mı?"

31.01.2023 19:49

Yolda yatan yaralı ile yardıma gelenler arasında ilginç diyalog: "Yüzümde şişlik var mı?" Yoldan geçen vatandaşların yardımıyla kaza yapan araçtan çıkarılan yaralıya vatandaşlar, nefes almakta zorlanıp zorlanmadığını sordu Rahat nefes alabildiğini belirten yaralı ise kendisine yardıma...

Yolda yatan yaralı ile yardıma gelenler arasında ilginç diyalog: "Yüzümde şişlik var mı?"

Yoldan geçen vatandaşların yardımıyla kaza yapan araçtan çıkarılan yaralıya vatandaşlar, nefes almakta zorlanıp zorlanmadığını sordu

Rahat nefes alabildiğini belirten yaralı ise kendisine yardıma gelenlere "Yüzümde şişlik var mı" diye sordu

GAZİANTEP - Gaziantep'in Karkamış ilçesinde kaza yapan ve yolda yatan yaralı ile kendisine yardıma gelenler arasında ilginç diyalog yaşandı. Nefes almakta zorlanıp, zorlanmadığı sorulan yaralı, vatandaşlara, "Yüzümde şişlik var mı" diye sordu.

Karkamış Nizip karayolunda seyir halinde bulunan Ö.F.Y. idaresindeki 27 AHDR 154 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, devrildi. Kazada yaralanan sürücü Ö.F.Y., yoldan geçen vatandaşların yardımıyla araç içerisinden çıkarıldı. Yolda yatan yaralı bir süre hareketsiz beklerken, vatandaşlar ise telefonla sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. "Ambulansı arasana, ben kötüyüm" diyerek, sağlık ekiplerinin çağrılmasını isteyen yaralıya vatandaşlar ise nefes alıp, vermekte zorlanıp zorlanmadığını sordu. Yerde yatan ve eliyle göbeğini tutan yaralı ise, yardım için gelen vatandaşlara "Alıyorum abi, alıyorum. Yüzümde şişlik var mı" diye sordu.

Sağlık ekiplerinin gelmesi ile ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazada hurdaya dönen aracın kaldırılmasının ardından bir süre trafiğe kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: İHA
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Yolda yatan yaralı ile yardıma gelenler arasında ilginç diyalog Yolda yatan yaralı ile yardıma gelenler arasında ilginç diyalog

Gaziantep, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolda yatan yaralı ile yardıma gelenler arasında ilginç diyalog: 'Yüzümde şişlik var mı?' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yolda yatan yaralı ile yardıma gelenler arasında ilginç diyalog: "Yüzümde şişlik var mı?" - Son Dakika
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