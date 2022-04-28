Yoldaki bariyerleri kesip çalan hırsızlar suçüstü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yoldaki bariyerleri kesip çalan hırsızlar suçüstü yakalandı

28.04.2022 13:28

Yoldaki bariyerleri kesip çalan hırsızlar suçüstü yakalandı Aksaray'da karayollarında bulunan demir bariyerleri spiralle keserek çalan hırsızlık şüphelileri, jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Yoldaki bariyerleri kesip çalan hırsızlar suçüstü yakalandı

AKSARAY - Aksaray'da karayollarında bulunan demir bariyerleri spiralle keserek çalan hırsızlık şüphelileri, jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 2 şahsın karayollarında bulunan bariyer demirlerini keserek çaldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçerek olayın gerçekleştiği Aksaray'ın Eskil ilçesi Bozcamahmut yaylasına intikal etti. Jandarma ekipleri, 2 şahsı ellerinde spiralle demir bariyerleri keserken suçüstü yakaladı. Hırsızlık şüphelisi Sabri T. ve Murat E. etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemede şüpheli şahısların 42 plakalı araçlarında 1 adet jeneratör, kesilmiş bariyer demirleri ve 2 adet spiral ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yoldaki bariyerleri kesip çalan hırsızlar suçüstü yakalandı
Yoldaki bariyerleri kesip çalan hırsızlar suçüstü yakalandı
Yoldaki bariyerleri kesip çalan hırsızlar suçüstü yakalandı
Yoldaki bariyerleri kesip çalan hırsızlar suçüstü yakalandı

YORUMLAR
500
Su sayaçlarını çalan hırsızlar aynı gün yakalandı Su sayaçlarını çalan hırsızlar aynı gün yakalandı SUÇÜSTÜ YAKALANAN BARİYER HIRSIZLILARI SERBEST SUÇÜSTÜ YAKALANAN BARİYER HIRSIZLILARI SERBEST

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yoldaki bariyerleri kesip çalan hırsızlar suçüstü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
14:47 Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 8 Mayıs Pazar günü oynanacak
14:30 Pitbull saldırısına uğrayan Minik Asiye'nin davasındaki 4 sanığa tahliye kararı
14:25 Bahçesindeki çalıları yakmak isteyen adam, yanlışlıkla kendi evini yakıp kül etti!
14:17 Erdoğan'dan önemli görüşme! Putin, Rus pilotun takas süreci için teşekkür etti
14:16 DEVA'nın seçim kararını "çok zekice bulan" MHP lideri Bahçeli'den "kavga edeceğim" diyen CHP Lideri'ne yanıt: Bizde 53 yıllık kavga tecrübesi var
14:11 Manisa'da sezonun ilk kirazı kilosu 700 TL'den alıcı buldu!
14:02 Alpler'de yapılan kazı bilim insanlarını heyecanlandırdı! Dünyanın en büyük canlısı olduğu düşünülüyor
13:59 Trabzonspor 1 puan alırsa şampiyon olacak! Biletleri ise karaborsada 30 bin liraya satılıyor
13:58 Nisa bebeği sokağa terk eden anne mahkemede konuştu: Bebeği bıraktığımda sağlıklıydı
13:50 Şarkıcı Yeliz'den Gülşen'in kıyafetini ağır bir dille eleştiren Işın Karaca'ya sert sözler: Bu hadsizce bir söylem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 14:56:03. #1.12#
SON DAKİKA: Yoldaki bariyerleri kesip çalan hırsızlar suçüstü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement