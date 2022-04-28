Yoldaki bariyerleri kesip çalan hırsızlar suçüstü yakalandı - Son Dakika

Yoldaki bariyerleri kesip çalan hırsızlar suçüstü yakalandı

AKSARAY - Aksaray'da karayollarında bulunan demir bariyerleri spiralle keserek çalan hırsızlık şüphelileri, jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 2 şahsın karayollarında bulunan bariyer demirlerini keserek çaldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçerek olayın gerçekleştiği Aksaray'ın Eskil ilçesi Bozcamahmut yaylasına intikal etti. Jandarma ekipleri, 2 şahsı ellerinde spiralle demir bariyerleri keserken suçüstü yakaladı. Hırsızlık şüphelisi Sabri T. ve Murat E. etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemede şüpheli şahısların 42 plakalı araçlarında 1 adet jeneratör, kesilmiş bariyer demirleri ve 2 adet spiral ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.