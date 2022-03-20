Yoldan çıkan kamyon ulaşımı aksattı - Son Dakika

Muş'un Varto ilçesinde kar yağışı nedeniyle yoldan çıkan bir kamyon ulaşımda aksamalara neden oldu.

Olay, Muş Varto- Bingöl Karlıova karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Varto'dan Erzurum istikametine gitmekte olan bir kamyon, yağış nedeniyle yoldan çıktı. Ulaşıma kapanan yolda kamyonu saplandığı yerden çıkaramayan sürücü, bölgede ki il özel idaresi ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu aracı bulunduğu yerden iş makinesi yardımıyla çıkardı. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu bölgede kamyonun kurtarılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı. - MUŞ