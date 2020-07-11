Yoldan çıkan otomobil kabak tarlasına uçtu: 6 yaralı - Son Dakika

Yoldan çıkan otomobil kabak tarlasına uçtu: 6 yaralı

Yoldan çıkan otomobil kabak tarlasına uçtu: 6 yaralı Kayseri'nin Develi İlçesi'nde yoldan çıkan otomobilin kabak tarlasına uçması sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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