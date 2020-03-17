Yolsuzluk soruşturmasında 2 kişi daha gözaltında - Son Dakika

Yalova Belediyesindeki yolsuzluk soruşturması kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı.



Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yalova Emniyeti KOM Şube Müdürlüğü'nce yürütülmekte olan 'Resmi Belgede Sahtecilik, Zimmet, Nitelikli Dolandırıcılık ve Görevi Kötüye Kullanma' suçları kapsamında C.Ö. ve A.G. olmak üzere 2 kişi daha gözaltına alındı.



Yalova Belediye Başkanlığı görevinden Vefa Salman, soruşturma kapsamında uzaklaştırılmıştı. Soruşturmada Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de içinde olduğu toplam 17 kişi tutuklu yargılanıyor. - YALOVA