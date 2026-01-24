Karla Kapalı Yolda Nişan Hazırlığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Karla Kapalı Yolda Nişan Hazırlığı

Karla Kapalı Yolda Nişan Hazırlığı
24.01.2026 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyden nişan ve düğün hazırlığı için kent merkezine gitmek Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet Uğurtay'ın kızı ve ailesi için ekipler seferber oldu.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyden nişan ve düğün hazırlığı için kent merkezine gitmek Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet Uğurtay'ın kızı ve ailesi için ekipler seferber oldu. Aile, ekiplerin yolu açmasıyla kent merkezine gitti.

Gercüş ilçesine bağlı Altınoluk köyünün yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı. Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet Uğurtay'ın evlenecek olan kızı, ailesiyle birlikte yarın yapılacak nişan ve pazar günü gerçekleştirilecek düğün için köyden çıkmak isterken yolda mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş'ın talimatıyla İlçe Özel İdare ekipleri bölgeye sevk edildi. Karla kaplı yol, iş makineleriyle açılarak araçların geçişine uygun hale getirildi. Açılan koridorla şehit ailesinin Batman merkeze ulaşımı sağlandı.

'YOLU AÇARAK MAĞDURİYETİMİZİ GİDERDİLER'

Altınoluk Köyü Muhtarı Mehmet Sait Çiçek, ekiplere teşekkür ederek, "Şehidimiz Mehmet Uğurtay'ın kızının düğünü vardı, yolumuz kar yağışı sonucu kapanmıştı. Gercüş Kaymakamlığı ve ilçe Özel İdare ekipleri seferber oldu. Yolumuzu açarak mağduriyetimizi giderdiler. Başta Kaymakamımız Muhammed Öztaş'a, İlçe Özel İdare Şantiye Şefi Abdülhakim Şimşek'e ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik Korucusu, Yerel Haberler, Hava Durumu, Gercüş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karla Kapalı Yolda Nişan Hazırlığı - Son Dakika

II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı
İstanbul’da korkunç kaza Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı İstanbul'da korkunç kaza! Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı
İspanya, Trump’ın Barış Kurulu davetini reddetti İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti
Pistlerden FBI listesine: En çok arananlar listesindeki snowboardcu yakayı ele verdi Pistlerden FBI listesine: En çok arananlar listesindeki snowboardcu yakayı ele verdi
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
Buzlanan yolda feci zincirleme kaza Araçlar birbirine girdi Buzlanan yolda feci zincirleme kaza! Araçlar birbirine girdi

17:40
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
17:02
Fenerbahçe antrenmanında En-Nesyri sürprizi
Fenerbahçe antrenmanında En-Nesyri sürprizi
16:50
Mehmet Ali Erbil’den şaşkına çeviren tuvalet itirafı
Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı
16:21
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
14:43
Bunun adı saf kötülük Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
14:39
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 18:16:50. #7.11#
SON DAKİKA: Karla Kapalı Yolda Nişan Hazırlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.