Yoon Suk Yeol'a İdam İsteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Yoon Suk Yeol'a İdam İsteği

13.01.2026 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore'de eski Başkan Yoon Suk Yeol, ayaklanma suçlamasıyla idam cezası talebiyle yargılanıyor.

(ANKARA) - Güney Kore özel savcısı, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında, 2024 yılı Aralık ayında uyguladığı kısa süreli sıkıyönetim kararı nedeniyle "ayaklanma" suçlamasıyla idam cezası istedi.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nde görülen davada savcı eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında "bir ayaklanmayı planlamak ve yönetmek" suçundan idam cezası istedi. Davanın kapanış konuşmasında savcı, "müfettişlerin eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun tarafından yönetilen bir planın varlığını teyit ettiğini" belirtti. Savcı, "kökleri Ekim 2023'e kadar uzanan bu planın, Yoon'un iktidarda kalmasını sağlamak amacıyla tasarlandığını" savundu.

Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ise hakkındaki suçlamaları reddetti. Eski lider, "sıkıyönetim ilan etmenin devlet başkanı olarak anayasal yetkileri dahilinde olduğunu ve bu adımın muhalefet partilerinin hükümetin işleyişini engellemesine karşı bir uyarı niteliği taşıdığını" öne sürdü.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nin davayla ilgili nihai kararını gelecek ay vermesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Güney Kore, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yoon Suk Yeol'a İdam İsteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, ülkedeki protestolara destek veren ülkeler için harekete geçti İran, ülkedeki protestolara destek veren ülkeler için harekete geçti
Darwin Nunez, golcü arayan Fenerbahçe’ye önerildi Tedesco’dan anında cevap Darwin Nunez, golcü arayan Fenerbahçe'ye önerildi! Tedesco'dan anında cevap
Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı
Mark Ruffalo’dan Altın Küre’de Trump’a sert çıkış: Dünyanın en kötü insanı Mark Ruffalo'dan Altın Küre'de Trump'a sert çıkış: Dünyanın en kötü insanı
Galatasaray’da 66 milyon euroluk dev kayıp Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp
Münevver Karabulut’un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti Münevver Karabulut'un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti

18:31
Zor tuttular Burak Yılmaz hakeme saldırmaya kalktı
Zor tuttular! Burak Yılmaz hakeme saldırmaya kalktı
18:10
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi
17:57
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
17:48
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
17:44
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
16:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 18:59:29. #7.11#
SON DAKİKA: Yoon Suk Yeol'a İdam İsteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.