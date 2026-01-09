Yoon Suk Yeol'un Sıkıyönetim Davası Son Duruşmasını Gördü

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un Aralık 2024'ten bu yana yargılandığı sıkıyönetim davasının son duruşması görüldü.

Yonhap ajansının haberine göre, Aralık 2024'te sıkıyönetim ilan etmesinin ardından görevden alınan Yoon'un Şubat 2025'te başlayan dava sürecinde son beyanlar sunuldu.

Yerel saatle 09.20 sularında Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nde başlayan duruşma, Yoon'un yanı sıra sıkıyönetim sürecine dahil olmakla suçlanan eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, eski Emniyet Genel Müdürü Cho Ji-ho ve diğer beş sanığın da son duruşması olacak.

Özel yetkili savcı Cho Eun-suk liderliğindeki soruşturma ekibinin, Yoon'un davasında idam cezası veya müebbet hapis cezalarından birini talep etmesi bekleniyor.

Hukuk kaynakları, mahkemenin hükmünü şubat başlarında açıklayacağını öngörüyor.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.