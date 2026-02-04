Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX 2024

Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), Anadolu'nun coğrafi işaretli ve yöresel ürünlerini ziyaretçilerle buluşturacak.

ATB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin desteğiyle yapılacak fuar, 22-26 Nisan'da ANFAŞ Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Fuarda, oda ve borsalar, kalkınma ajansları, belediyeler, kooperatifler, üretici birlikleri ve firmalar yer alacak.

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılmasının önemli olduğunu belirtti.

Kırdan kente göçü engellemenin yolunun yöresel ürünlere sahip çıkmaktan geçtiğini vurgulayan Çandır, "Yöresel ürünler, yerinde istihdam sağlayan geleneksel üretim biçimleriyle hem yerel ekonomiyi ayakta tutan hem de kültürel zenginliğimizi gelecek kuşaklara aktaran mirasımızdır. Yöresel Ürünler Projemiz ve YÖREX'in ana hedefi bu mirasa sahip çıkmaktır." ifadelerini kullandı.

Çandır, fuarda bu yıl da küresel ölçekteki büyük alıcılarla yerel üreticinin yan yana geleceğini kaydetti.

YÖREX'in başladığı dönemde 109 olan coğrafi işaretli ürün sayısının 1810'a ulaştığını, 873 yöresel ürünün ise tescil beklediğini anlatan Çandır, fuarla birlikte coğrafi işaret farkındalığının arttığını ifade etti.

Çandır, Türkiye'nin 44 yöresel ürününün Avrupa Birliği'nde tescil edildiğini de hatırlattı.