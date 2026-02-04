Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX 2024 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX 2024

04.02.2026 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ATB öncülüğünde YÖREX, 22-26 Nisan'da yöresel ürünleri tanıtacak. Ekonomiye katkı önemli.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), Anadolu'nun coğrafi işaretli ve yöresel ürünlerini ziyaretçilerle buluşturacak.

ATB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin desteğiyle yapılacak fuar, 22-26 Nisan'da ANFAŞ Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Fuarda, oda ve borsalar, kalkınma ajansları, belediyeler, kooperatifler, üretici birlikleri ve firmalar yer alacak.

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılmasının önemli olduğunu belirtti.

Kırdan kente göçü engellemenin yolunun yöresel ürünlere sahip çıkmaktan geçtiğini vurgulayan Çandır, "Yöresel ürünler, yerinde istihdam sağlayan geleneksel üretim biçimleriyle hem yerel ekonomiyi ayakta tutan hem de kültürel zenginliğimizi gelecek kuşaklara aktaran mirasımızdır. Yöresel Ürünler Projemiz ve YÖREX'in ana hedefi bu mirasa sahip çıkmaktır." ifadelerini kullandı.

Çandır, fuarda bu yıl da küresel ölçekteki büyük alıcılarla yerel üreticinin yan yana geleceğini kaydetti.

YÖREX'in başladığı dönemde 109 olan coğrafi işaretli ürün sayısının 1810'a ulaştığını, 873 yöresel ürünün ise tescil beklediğini anlatan Çandır, fuarla birlikte coğrafi işaret farkındalığının arttığını ifade etti.

Çandır, Türkiye'nin 44 yöresel ürününün Avrupa Birliği'nde tescil edildiğini de hatırlattı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX 2024 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremde 3 kardeşini, annesini ve babasını kaybeden Furkan aile fotoğrafından geriye tek kaldı Depremde 3 kardeşini, annesini ve babasını kaybeden Furkan aile fotoğrafından geriye tek kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
ASSAN GROUP soruşturması tamamlandı İşte istenen cezalar ASSAN GROUP soruşturması tamamlandı! İşte istenen cezalar
Kocaelispor, Skriniar’ın cezalandırılması için TFF’ye başvuru yaptı Kocaelispor, Skriniar'ın cezalandırılması için TFF'ye başvuru yaptı
Katliam gibi kazada kahreden detay Bir gün önceki otobüsü kaçırmasa... Katliam gibi kazada kahreden detay! Bir gün önceki otobüsü kaçırmasa...

13:18
Kante’yi Fener’e getirmek için Erdoğan’a ulaşan isim ortaya çıktı
Kante'yi Fener'e getirmek için Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı
12:57
Zincir marketlerde ’’Kampanyalı’’ satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Zincir marketlerde ''Kampanyalı'' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
12:24
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım İki istisna geldi
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi
12:10
Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı yürek burktu
Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı yürek burktu
11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 13:38:43. #7.11#
SON DAKİKA: Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX 2024 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.