Yorgun ata, demir çubuklu şiddet kamerada - Son Dakika

IĞDIR'da bir kişi yorgun düştüğü için ilerlemekte güçlük çeken ata, elindeki demir çubukla şiddet uyguladı. Bu kişinin demir çubuğun sivri ucuyla ata vurduğu anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesi'nde ismi öğrenilmeyen bir kişi, at arabasına koştuğu atı gitmeyince elindeki demir çubuk ile hayvana şiddet uyguladı. İsmi öğrenilemeyen kişi, demir çubuğun sivri ucuyla atın karın bölgesine vurdu. Ata saldırı anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Vatandaşlar atı şiddet uygulayan kişinin yakalanmasını, hayvanın da koruma altına alınmasını istedi.