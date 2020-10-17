Yorgun ata, demir çubuklu şiddet kamerada - Son Dakika

Yorgun ata, demir çubuklu şiddet kamerada

17.10.2020 11:35
Yorgun ata, demir çubuklu şiddet kamerada, System.String[]

IĞDIR'da bir kişi yorgun düştüğü için ilerlemekte güçlük çeken ata, elindeki demir çubukla şiddet uyguladı.

IĞDIR'da bir kişi yorgun düştüğü için ilerlemekte güçlük çeken ata, elindeki demir çubukla şiddet uyguladı. Bu kişinin demir çubuğun sivri ucuyla ata vurduğu anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesi'nde ismi öğrenilmeyen bir kişi, at arabasına koştuğu atı gitmeyince elindeki demir çubuk ile hayvana şiddet uyguladı. İsmi öğrenilemeyen kişi, demir çubuğun sivri ucuyla atın karın bölgesine vurdu. Ata saldırı anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Vatandaşlar atı şiddet uygulayan kişinin yakalanmasını, hayvanın da koruma altına alınmasını istedi.


Yorgun ata, demir çubuklu şiddet kamerada
Yorgun ata, demir çubuklu şiddet kamerada
Yorgun ata, demir çubuklu şiddet kamerada

Cep Telefonu, Şiddet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yorgun ata, demir çubuklu şiddet kamerada - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

18 aylık çocuğu hamam böcekleriyle aynı kafeste yatıran aile: Kafes evimizden daha temiz Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Azerbaycan ordusu, tam 27 yıl sonra Fuzuli kentini işgalden kurtardı Otoyol manzaralı meşrubat keyfi pahalıya patladı Masumlar Apartmanı'nın 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Han, İnci'nin babasını mı öldürdü? Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Ocakbaşındaki 'istek şarkı tartışması' kanlı bitti: 2'si ağır 5 yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı
Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü         
11:17
Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada         
10:44
Kasko şirketi, ödeme yapmamak için kaza yapan traktörü görme engelli vatandaşın sürdüğünü iddia etti Kasko şirketi, ödeme yapmamak için kaza yapan traktörü görme engelli vatandaşın sürdüğünü iddia etti         
09:58
İşte Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze İşte Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze         
09:11
Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor         
08:54
Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor         
08:41
3 yıldır aşk yaşayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses nişanlandı 3 yıldır aşk yaşayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses nişanlandı         
07:59
Sivas'ın köyünü ziyaret eden Sivasspor'lu kaleci Samassa, traktör kullandı Sivas'ın köyünü ziyaret eden Sivasspor'lu kaleci Samassa, traktör kullandı         
23:19
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon         
21:39
AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak         
21:30
1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı 1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı         
19:59
Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
19:36
Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi         
17:19
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı         
15:36
Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür         
13:59
Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi         
13:09
Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı         
12:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 11:50:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yorgun ata, demir çubuklu şiddet kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei