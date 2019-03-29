Yorumlarınızı Canlandırdık 3!

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31 dakika önce
Ben Orkun Işıtmak, bugün arkadaşlarım Yiğit ve Mert'le sizlerin yorumlarını canlandırıyoruz.
Ben Orkun Işıtmak, bugün arkadaşlarım Yiğit ve Mert'le sizlerin yorumlarını canlandırıyoruz. Bu gerçekten en uğraştığımız videolardan biri oldu !!!
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:07 Kaynak: Youtube
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