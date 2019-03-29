Yorumlarınızı Canlandırdık 3!

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Ben Orkun Işıtmak, bugün arkadaşlarım Yiğit ve Mert'le sizlerin yorumlarını canlandırıyoruz.

Ben Orkun Işıtmak, bugün arkadaşlarım Yiğit ve Mert'le sizlerin yorumlarını canlandırıyoruz. Bu gerçekten en uğraştığımız videolardan biri oldu !!!

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Köşe Yazarı Ayşe Özyılmazel, Şeyma Subaşı'nın "Kadınlar Zayıftır" Paylaşımına Tepki Gösterdi

Bakan Pakdemirli'nin Konuşması Sırasında 'Ben PKK'lıyım' Diyen Vatandaş: 10 Yıldır AK Partiliyim, Tepki Göstermek İstedim

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