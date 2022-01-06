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Yozgat Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Yozgat Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı

06.01.2022 15:19
Yozgat Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı

Yozgat Belediye Meclisi, yılın ilk toplantısını Celal Köse başkanlığında gerçekleştirdi.

Yozgat Belediye Meclisi, yılın ilk toplantısını Celal Köse başkanlığında gerçekleştirdi.

Belediye Meclis Salonu'ndaki toplantıda konuşan Başkan Köse, 2021'deki hizmetler ve bu yıl yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Geçen yılı belediye açısında iyi bir çalışmayla tamamladıklarını anlatan Köse, "Göreve başladığımızda ilk ele aldığımız Büyük Cami projesi devam ediyor. Bu proje daha önce belli bir aşamaya gelmiş ama vücut bulamamış bir projeydi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hibe konusunda bize destek oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Projemizin inşaat seviyesi yüzde 80'e ulaştı. Bu yıl hizmete açacağız." dedi.

Köse, Belediye Kültür Merkezi inşaatının sürdüğünü ifade ederek, "Yeni hal binamızın projesi önümüzdeki aylarda ihaleye çıkacak. Projenin uygulanacağı alandaki esnafımızla anlaşmamızı yaptık. İki hafta önce yıkım başladı. Oradaki esnafımızdan iş yeri bulamayanlar için geçici iş yeri yaparak onları mağdur etmeyeceğiz. Millet Bahçesi'nin ihalesi yapılı, oradaki evlerin yıkımı başladı ve konut sahiplerine 810 lira kira ödeniyor. İnşallah 10-15 gün içerisinde yıkım işlemleri tamamlanıp ilgili müteahhit firmaya teslim edeceğiz." diye konuştu.

Eski parkları yenilediklerini ve yeni parklar yaptıklarını aktaran Köse, 4 konak inşaatının da sürdüğünü belirtti.

Asfalt çalışmalarında 2021 yılını çok iyi geçirdiklerini belirten Köse, şunları kaydetti:

"İnşallah bu yıl da çalışmalarımız artarak devam edecek ve asfaltsız yer bırakmayacağız. Bu çalışmalarda bize destek olan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey'e, milletvekillerimiz Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer'e, MHP Milletvekili İbrahim Ethem Sedef'e, meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. 2022 yılının ilk meclis toplantısının hayırlı olmasını diliyorum."

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Celal Köse, Yozgat, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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