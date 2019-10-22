Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünün, YÖK'ün üniversitelerde misyon farklılaştırması çalışması kapsamında hazırladığı "Endüstriyel Kenevir" projesi 29 üniversite arasında ilk 10'a girdi.

Rektörlük binasında basın toplantısı düzenleyen Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Karadağ, farklı sektörler için ham madde olan kenevirin, yeni sanayi kollarının gelişmesine, istihdama ve kenevirden elde edilen ürünlerin katma değerinin artmasını sağlayacak bitki olduğunu söyledi.

Kenevirin Yozgat'ta tarım ürünleri deseninin değişmesine ve tarımsal ürün çeşitliliğine de katkı sağlayacağını anlatan Karadağ, "Yozgat Bozok Üniversitesi, misyon farklılaşması ile ihtisaslaşarak kenevir bitkisinden biyoenerji, biyomalzeme, tekstil, ilaç kağıt ve bunun gibi sektörlere katkı sağlayarak, dışa bağımlılığın azaltılması, istihdamın arttırılması ile kenevirin üretilmesi ve işlenmesi için bölgede önemli bir rol üstlenmiş olacaktır." dedi.

Karadağ, YÖK'ün bu yılki misyon farklılaşmasına sadece 2006 ve sonrasında kurulan ve büyükşehir sınırları içerisinde yer alamayan üniversitelerin başvurabildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz, 2006 yılında kurulmuş olması, kenevir ekimine izin verilen iller arasında olması, Yozgat'ta bu bitkinin yetiştirilme serüvenin çok eskilere dayanması, üniversitemiz ve

sanayicilerimizin bu yöndeki alt yapısının uygun olması ihtisaslaşma alanının ne kadar isabetli bir seçim olduğunu göstermektedir. Projemiz 29 üniversite adasında ilk 10'a girmiştir. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili projemizin detaylı sunumu YÖK'e yapılacak ve YÖK tarafından bu 10 üniversiteden 5'i desteklenmeye değer bulunacaktır.

Yozgat'ın bu konuda desteklenmesinin, bölgemiz ve ülkemiz açısından doğru ve isabetli olacağına inanıyoruz."