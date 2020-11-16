Yozgat'daki kazada hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi - Son Dakika

Yozgat'ta otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Mahmut Atıcı, memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı.
Yozgat'taki resmi törenin ardından cenaze aracıyla Osmaniye Devlet Hastanesi morguna getirilen Atıcı'nın cenazesi, yakınları tarafından alınarak Asri Mezarlık Kompleks Camisi'ne getirildi.
Cenaze törenine katılan Atıcı'nın yakınları Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
Cenaze namazının ardından Atıcı'nın cenazesi, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
Dün, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mahmut Atıcı'nın kullandığı otomobil, Yozgat Boğazlıyan ilçesi yakınlarında devrilmiş, kazada Atıcı ile otomobilde bulunan polis memuru Murat Dağhan hayatını kaybetmişti.
- Kaynak: AA
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