Yozgat Milletvekili Başer'den Yozgat Şehir Hastanesine 2 bin maske - Son Dakika

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Yozgat Şehir Hastanesine 2 bin cerrahi maske yardımında bulundu.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. İbrahim Akkurt, yazılı açıklamasında, Yozgat Şehir Hastanesi ailesi ve sağlık camiasının her türlü ihtiyacı halinde yanlarında bulunan AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'e manevi desteği ve göndermiş olduğu 2 bin cerrahi maske için teşekkür etti.

Akkurt, Milletvekili Başer'in, koronavirüs salgınına karşı özverili ve fedakarca görevi başında bulunan hastane çalışanlarına minnettar olduklarını söylediğini de aktardı.