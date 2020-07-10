Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimliğine Uzm. Dr. Kozan atandı - Son Dakika

Yozgat Şehir Hastanesinde yaklaşık 2 yıldır Başhekimlik görevini başarıyla sürdüren Başhekim Op. Dr. İbrahim Akkurt , 11 Haziran 2020 tarihinde Kayseri 'de hekimlik görevini icra etmek üzere Başhekimlik görevinden ayrılmıştı. Akkurt'tan boşalan Başhekimlik görevini vekaleten yürüten Uzman Dr. Mustafa Kozan'ın Şehir Hastanesine asaleten atamasının yapıldığı belirtildi. - YOZGAT

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekim Vekili olarak bir süredir görev yapan Uzman Dr. Mustafa Kozan , hastaneye Başhekim olarak asaleten atandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı

Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı