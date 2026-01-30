Yozgat\'ta 20 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Yozgat'ta yapılan operasyonda 20 bin kaçak makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Yozgat Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, Yerköy'de operasyon gerçekleştirdi. Şüpheli M.Ü.'ye ait kargo gönderisi kontrol edildi ve 20 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli tahkikata başlandığı öğrenildi. - YOZGAT
