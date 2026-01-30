Yozgat'ta 20 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
Yozgat'ta 20 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Yozgat'ta 20 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi
30.01.2026 15:06
Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 20 bin adet kaçak makaron bulundu, şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.

Yozgat'ta yapılan operasyonda 20 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Yozgat Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, Yerköy'de operasyon gerçekleştirdi. Şüpheli M.Ü.'ye ait kargo gönderisi kontrol edildi ve 20 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli tahkikata başlandığı öğrenildi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Makaron, Yozgat, Son Dakika

