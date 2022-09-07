Yozgat'ta Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
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Yozgat'ta Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

07.09.2022 18:21
Yozgat'ta Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

Yozgat'ta 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Yozgat'ta 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Otogar mevkisinden başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Burada açıklama yapan Yozgat Valisi Ziya Polat, yürüyüşe katılan sağlık personeli ve vatandaşlara teşekkür etti.

Sağlık personelinin salgın döneminde fedakarca çalıştığını belirten Polat, "Fiziki olarak çok güzel hastanelerimiz var. Hem şehir hastanemiz hem üniversitemiz hastanesi. Sadece fiziki altyapı iyi olması yetmiyor. Fiziki altyapıyı işletecek olan personeldir. Özveri ile çalışan tüm sağlık personelimize teşekkür ediyorum." dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin de özellikle kronik hastalıklarla mücadele ve onun farkındalığıyla ilgili vatandaşı bilgilendirmeye çalıştıklarını belirtti.

Halk arasında en fazla görülen KOAH, astım, kalp rahatsızlıkları, şeker hastalığı ve tansiyon görüldüğünü dile getiren Şahin, "Bunların ön tanılarında bize en çok bilgi veren yöntemler kan şekerinin ölçülmesi, tansiyonunun ölçülmesi, solunum fonksiyon testlerinin yapılması, boy kilo ölçümü ve indeksidir. Bu nedenle Halk Sağlığı Haftası kapsamında personelimiz, Cumhuriyet Meydanı'nda kan şekeri, tansiyon ölçümü yapacak." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Ziya Polat, Yozgat, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla yürüyüş düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
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