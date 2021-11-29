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Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı - Son Dakika

Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı

29.11.2021 12:20

Yozgat'taki Çekerek Barajı'nda ağ atan balıkçılar, halatların ağırlaşması sebebiyle büyük bir balık yakaladıklarını düşündü. Ancak ağda balık yerine yaban domuzu gören balıkçılar, bu duruma kendileri dahi inanmakta güçlük çekti.

Çekerek ilçesinde günün ilk ışıklarıyla birlikte tekneleriyle baraja açılan balıkçılar, sazan avına çıktı. Ağlarını baraja bırakan balıkçılar bir süre sonra ağı çekmek için harekete geçti. Balıkçılar ağır olduğu için çekmekte zorlandıkları ağı suyun yüzüne çıkardıklarında ağa takılan domuzu gören balıkçılar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ölmüş haldeki domuzu tekneye alan balıkçılar domuzu kıyıya çıkardı.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADILAR

İlçede balıkçılıkla uğraşan İsmail Yiğit, ağa takılan domuzu gördüklerinde şaşırdıklarını söyledi. Yiğit, "Yozgat Çekerek Barajında balıkçılık yapmaktayım. Balık tutmak için suya ağ attık. Kıyıdan geçmeye çalışan domuz baraja düşerek bizim ağımıza takılmış. Domuzu boğularak çıkardık, tesadüfen fark ettik. Önce balık sandık ama yaklaşınca domuz olduğunu fark ettik. Arada sırada karşıdan karşıya geçerken domuz sürülerini görüyorduk. Ağımıza takılan domuz ölmüştü. Bizim ağımıza takılacağını hiç düşünmüyorduk, görünce şaşırdık. Her gün bir macera ile karşılaşıyoruz bugünkü maceramız da domuz imiş" dedi.

Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza kendileri bile inanamadı
Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı

Çekerek, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı - Son Dakika


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