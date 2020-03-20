Yozgat'ta berber ve kuaförler 15 gün faaliyetlerini durdurdu - Son Dakika
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Yozgat'ta berber ve kuaförler 15 gün faaliyetlerini durdurdu

6 saat önce

YOZGAT'ın Akdağmadeni ilçesinde, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında berber ve kuaförlerin faaliyetlerine 15 gün ara verildi.

Yozgat'ta berber ve kuaförler 15 gün faaliyetlerini durdurdu, System.String[]

YOZGAT'ın Akdağmadeni ilçesinde, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında berber ve kuaförlerin faaliyetlerine 15 gün ara verildi.

Akdağmadeni Belediyesi, koronavirüs yayılımına karşı her alanda tedbir almaya devam ediyor. İlçede alınan sağlık tedbirleri kapsamında berber ve kuaförü esnafıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Nezih Yalçın, alınabilecek sağlık tedbirleri konusunda fikir alışverişinde bulundu. Toplantıda, ilçede bulunan berber ve kuaförlere koronavirüs hakkında bilgiler verildi. Toplantının ardından berber ve kuaförlerin faaliyetlerine 15 gün ara verildiği bildirildi. Hiçbir şeyin insan sağlığından önemli olmadığını belirten Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, "Hastalığın yayılmasında en büyük risk gurubunda olan berber ve kuaför esnaflarımıza alınacak önlemler anlatıldı. Karşılıklı fikirlerin paylaşıldığı toplantıda büyük bir fedakarlık gösteren esnafımız, oy birliği ile vatandaşların sağlığı için yarından itibaren 15 gün süre ile işlerini durdurma kararı aldı. Berber ve kuaför esnafımıza bu konuda göstermiş oldukları anlayış ve yapmış oldukları fedakarlık için teşekkür ediyoruz" dedi.


Nezih Yalçın, Akdağmadeni, Kuaför, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 07:41 Kaynak: DHA

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