Yozgat'ta dolu etkili oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Yozgat'ta dolu etkili oldu

04.05.2022 20:04
Yozgat'ta dolu etkili oldu

Yozgat'ta aniden bastıran dolu meyve ağaçlarına zarar verdi.

Yozgat'ta aniden bastıran dolu meyve ağaçlarına zarar verdi.

Kent merkezine bağlı Lök köyüne yağan dolu, meyve ağaçları ve ekili sebze bahçelerinde hasara neden oldu.

Köy halkından Ercan Karakurt, dolunun yaklaşık 15 dakika yağdığını söyledi.

Karakurt, "Meyve ağaçları ve bahçelerimiz zarar gördü. Bahçe ekmiştim gitti,15 dakikada hepsi bitti, her yıl ekiyoruz, dolu zarar veriyor." dedi.

Adnan Ertuğrul da kayısı, badem, ceviz ve elma ağaçlarının zarar gördüğünü belirterek, "Yozgat'ta iklim itibarıyla elma ağaçları geç çiçek açıyor. Dolu çiçekleri döktü, emeklerimiz boşa gitti. Allah'tan geldi, yapacak bir şey yok." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Çorum ve Yozgat'taki araç hırsızlıklarının zanlısı yakalanmaya çalışılıyor Çorum ve Yozgat'taki araç hırsızlıklarının zanlısı yakalanmaya çalışılıyor Yozgat'ta sağanak yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı Yozgat'ta sağanak yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı

Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgat'ta dolu etkili oldu - Son Dakika


Son Dakika
20:02 Kırmızı kart gören kadın futbolcu, erkek hakemin cinsel organına tekme attı
19:55 İçişleri Bakan Yardımcısı ile Sinan Oğan arasındaki mülteci tartışması sosyal medyada sürüyor
19:25 Real Madrid-Manchester City maçının spiker ve yorumcusu futbolseverler tarafından beğenilmedi
19:04 Anne karnındaki bebeğin ultrason görüntüsü, ilk kez görenleri ürküttü! Kalbi olan bakmasın
18:41 Türkiye'de haberleriyle bir döneme damga vurmuştu! İşte Bay Kubidik'in son hali
18:36 Selahattin Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Avukatı yanıtladı
18:10 Fenerbahçe Beko'nun Dimitris Itoudis ile anlaştığı iddia edildi
18:03 Davutoğlu'ndan Akşener'e ailecek bayram ziyareti
17:40 Babası rahatsızlanan Domagoj Vida, Hırvatistan'a gitti: Derbide olmayabilir
17:28 Kremlin sözcüsü "Putin resmi olarak savaş ilan edecek" iddiasına yanıt verdi: Saçmalık!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 20:10:25. #1.13#
SON DAKİKA: Yozgat'ta dolu etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement