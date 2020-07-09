Yozgat'ta dolu yağışı 20 bin dekar ekili alana zarar verdi - Son Dakika

Yozgat'ta dolu yağışı 20 bin dekar ekili alana zarar verdi

Yozgat'ta dolu yağışı 20 bin dekar ekili alana zarar verdi Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovankent beldesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı ekili alanlara zarar verdi.

Yozgat'ta dolu yağışı 20 bin dekar ekili alana zarar verdi

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YOZGAT - Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovankent beldesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı ekili alanlara zarar verdi.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde akşam saatlerinde yarım saat boyunca yağan sağanak ve dolu, Ovakent beldesinde etkili oldu. Fındık büyüklüğünde yağan dolu, yarım saat boyunca devam edince, arpa, buğday ve fasulye tarlalarına zarar verdi.

Yaklaşık 20 bin dekar alanın hasar gördüğü ekili alanlarda, Boğazlıyan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarlaları zarar gören vatandaşlarla hasar tespit çalışması yaptı.

Dolu Yağışı, Boğazlıyan, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 03:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yozgat'ta dolu yağışı 20 bin dekar ekili alana zarar verdi - Son Dakika
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