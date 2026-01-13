Yozgat'ta Eğitime Buzlanma Nedeniyle Ara Verildi - Son Dakika
Yozgat'ta Eğitime Buzlanma Nedeniyle Ara Verildi

13.01.2026 21:59
Yozgat Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Ocak 2026'da eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

YOZGAT Valiliği, olumsuz hava koşulları ve meydana gelebilecek buzlanma sebebiyle muhtemel risklerin önüne geçmek amacıyla merkez ve 3 ilçede eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgilere göre ilimizde hava sıcaklığının eksi 11 dereceye kadar düşeceği ve düşük hava sıcaklığına bağlı meydana gelebilecek buzlanma sebebiyle muhtemel risklerin önüne geçmek amacıyla; Yozgat il merkezimiz ile birlikte Akdağmadeni, Çayıralan ve Çekerek ilçelerimizde 14 Ocak 2026 Çarşamba günü, özel öğretim okulları da dahil tüm kademedeki okullar ile tüm özel öğretim kurslarında/kurumlarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde; eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Sağlık kurumlarında ve sahada acil durum görev sorumluluğu bulunan (Jandarma, Emniyet, AFAD, 112 ve Diğer Kamu) kurumlardaki idari izin düzenlemesi ilgili kurum amirleri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanacaktır. Eğitim öğretime ara verilmeyen ilçelerimiz, meteorolojik verilere göre kendi kurullarınca değerlendirecektir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile personeller ile okul öncesi eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kaynak: DHA

