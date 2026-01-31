Yozgat'ta Ekmek Fiyatlarına Zam - Son Dakika
Yozgat'ta Ekmek Fiyatlarına Zam

31.01.2026 14:32
Yozgat'ta ekmek fiyatı 12,50 TL'den 15 TL'ye yükseldi, diğer gıda fiyatları da güncellendi.

Yozğat'ta temel gıda maddelerinin başında gelen ekmeğe zam geldi.

Yozgat'ta 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ekmek satış fiyatı güncellendi. Talepler doğrultusunda yapılan değerlendirmeler neticesinde 210 gram ekmek fiyatı 12,50 liradan 15 liraya yükseltildi. Un, maya, susam, odun gibi girdi maliyetlerinin artması nedeniyle böyle bir artışa ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Yeni tarifeye göre 210 gr pide, 210 gr lavaş, 210 gr parmak çörek ve 90 gr simit fiyatı da 18 lira olarak belirlendi.

Fırıncı Ali Kılıç piyasa şartlarına göre en uygun gıda maddesinin ekmek olduğunu ifade etti. Kılıç, "Keşke hiçbir şeye zam gelmese de ekmeğe de zam gelmese. Zamlardan fırıncılar olarak çok hoşnut değiliz. Ama aldığımız un, maya ve çalışan işçi, sigorta olsun bunların illa ki bir gideri ve maliyeti var. Aslında vatandaşımız da israf konusunda biraz daha dikkatli olsa ekmek fiyatları da çok fazla etkilenmeyecektir. Fiyatlardan önce israfı biraz daha kontrol altına almalıyız. Baktığınız zaman zamlar çok yeterli değil. Fırıncının izni yok, tatili yok. Bunlar göz önünde bulundurulursa normal. Devletimiz bu konu hakkında bir gelir gider dengesi yaparak fiyata öyle karar veriyor. Biz kafamıza göre bir fiyat yapamıyoruz" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

