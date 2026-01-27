Yozgat\'ta Firari Hükümlü Yakalandı

Yozgat'ta 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Yozgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yaptı. Ekipler, hakkında 'silahla tehditle gasp' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A isimli şahsı düzenlediği operasyonla yakaladı. Hükümlü, hakkındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi. - YOZGAT
