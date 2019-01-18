Yozgat'ta Jandarma Ekipleri, Doğaya Yiyecek Bıraktı
1 saat önce
Yozgat'ta jandarma ekipleri, doğaya yiyecek bıraktıYOZGAT'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kar örtüsü altında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya buğday ve ekmek bıraktı.
Yozgat
'ta jandarma ekipleri, doğaya yiyecek bıraktı
YOZGAT'ta İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, kar örtüsü altında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya buğday ve ekmek bıraktı.
Yozgat il genelinde etkili olan tipi ve kar yağışının ardından, jandarma ekipleri, kar örtüsü altında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını unutmadı. Kuşlar için buğday, yaban hayvanları için ekmek temin eden ekipler, yerleşim alanları dışında bulunan bölgelere, götürdükleri yiyecekleri bıraktı. Kuşların görebilecekleri açık alanlara buğday döken ekipler, ağaç dallarına da ekmek koydu.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:27 Kaynak: DHA
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