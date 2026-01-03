Yozgat'ta Kar Yağışı ve Soğuk Hava - Son Dakika
Yozgat'ta Kar Yağışı ve Soğuk Hava

03.01.2026 14:26
Yozgat'ta etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı, ekipler kurtardı.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ta geçen yılın son günü başlayıp, yeni yılın ilk günlerinde devam eden kar yağışıyla birlikte yaşanılan kötü hava koşulları nedeniyle özellikle gece yolda kalan çok sayıda araç ekipler tarafından kurtarıldı. Türkiye'nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı'nda bulunan Cevdet Dündar göleti buz tuttu.

Yozgat'ta kar ve soğuk hava ilin doğu bölgesinde yer alan Akdağmadeni, Aydıncık, Çekerek, Boğazlıyan, Çayıralan, Kadışehri ilçelerinde etkili oldu. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının bir metreyi geçtiği kaydedildi. Türkiye'nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığında kartpostallık görünler ortaya çıktı, Cevdet Dündar göleti ise buz tuttu.

Yozgat'ta kötü hava koşullarının etkili olduğu ilçelerde özellikle gece hava sıcaklığını eksi 15'e ulaşması yollarından buz tutup kayganlaşmasına neden oldu. Bu nedenle yolda kalan çok sayıda araç İl Özel İdaresi ekipleri tarafından, güvenlik birimlerinin desteği ile kurtarılıp, güvenli alanlarda konuşlanmaları sağlandı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde ulaşımda yaşanan aksamalara karşı ekipler karla mücadele ve yollarda tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Edinilen bilgilere göre, Kadışehri-Çekerek Karayolu üzerinde yoğun kar ve tipi nedeniyle tır kara saplandı. Sarıkaya-Terzili Köy yolu üzerinde iki tır ile yazlık lastik nedeniyle bir otomobil yolda mahsur kaldı. Saraykent İlçesi Millet Bahçesi mevkisinde bir otomobil, Akdağmadeni İlçesi Kirsinkavağı Köy yolunda içerisinde yolcuların da bulunduğu köy minibüsü, Boğazlıyan İlçesi Yamaçlı Beldesi girişinde iki tır, Yozgat Merkez Osmanpaşa köyü kavşağı mevkisinde bir araç yolda kaldı. Araçlar ekipler tarafından mahsur kaldıkları yerlerden çıkartıldı.

Kaynak: ANKA

