Yozgat'ta meslek liseleri ürettikleri ürünleri sergiledi

Yozgat'ta meslek liselerinin yaptıkları üretim ve çalışmalar, "Avrupa Mesleki Beceriler Haftası" kapsamında düzenlenen "Mesleğimi tanıyorum, becerilerimi geliştiriyorum" sergisinde görücüye çıktı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen serginin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, son yıllarda mesleki ve teknik eğitimde gözle görülür gelişmeler yaşandığını söyledi.

Mesleki ve teknik eğitime yönlendirme ve farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendiğini aktaran Yazıcı, Yozgat'ta kasım ayında 874 olan çırak sayısının yapılan çalışmalarla 1653'e yükseldiğini ifade etti.

Konuşmanın arıdan meslek liselerinin çeşitli bölümlerinden üretilen ürünlerin yer aldığı sergi gezildi.

Serginin açılışına, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci, İl Müftüsü Ali Gülden, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Nurullah Nurdoğan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.