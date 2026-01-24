Yozgat'ta Şampiyon Güreşçiler Yetişiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yozgat'ta Şampiyon Güreşçiler Yetişiyor

24.01.2026 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat, yeni şampiyon güreşçiler yetiştirme hedefiyle tesis projeleri ve eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin, "Geçmişte nasıl Avrupa, Dünya, Olimpiyat Şampiyonları Yozgat'ımızın bağrından çıktıysa yine biz Yozgat'ımızı temsil edecek Dünya, Avrupa, Olimpiyat Şampiyonları yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Celal Atik, Nasuh Akar, Necmi Gençalp gibi dünya ve olimpiyat şampiyonu güreşçilerin yetiştiği Yozgat'ta 2005 yılında kurulan Güreş Eğitim Merkezi'nden yetişen çok sayıda sporcu milli takımda yer aldı. Rahmi Binici, Tekin Çağlar, Atakan Yüksel, Rıza Kayaalp gibi güreşçiler de dünya ve Avrupa da şampiyon olarak, Türkiye'yi temsil etti. Yozgat Güreş Eğitim Merkezi'nde gençler, büyüklerinin izinden gidebilmek için çalışırken, güreş sporuna yönelik yeni tesis projelerinin de hayata geçirilmesine yönelik hazırlıklar devam ediyor.

Yozgat Güreş Eğitim merkezinde eğitim aldıktan sonra 5 yıl Muğla'da görev yapan ve şimdi ise Yozgat'ta geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için eğitmenlik yapan Güreş Eğitim Merkezi Antrenörü Fatih Canbaş, "27 tane yatılı sporcumuz, 9 tane de gündüzlü sporcumuz var ve bunun dışında dışarıdan gelen 15 civarında sporcuyu kabul ediyoruz. Önümüzde en yakın tarihte Yozgat düzenlenen gruplarda ilk 10'a giren 9 tane sporcumuz yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandılar. Ona hazırlanıyoruz. Akabinde de minikler, U14, U15 şampiyonalarımız var. Çocuklarımızı da ona hazırlıyoruz." dedi.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur da, Yozgat'ın şampiyonların yetiştiği Türkiye'nin önemli şehirlerden bir tanesi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Türkiye Güreş Federasyonu'nun faaliyetlerinden gerekse Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun faaliyetlerinden ilimize grupları, Türkiye şampiyonalarını getirerek hem şehre bir canlılık kattık. Güreşe olan özlemimizi halk nazarında birazcık telafi etmiş olduk ve yine burada yapılan müsabakalarda kendi Yozgat'ımızın evlatları da güreş tuttular. Önümüzdeki bayramdan sonra 'Mas Güreşi' dediğimiz Dünya Şampiyonası'nın da yapıldığı Mas Güreş'inin Türkiye Şampiyonası'nı ilk defa Yozgat ilimizde yapacağız.

Yozgat'ımızda olması gereken kamp eğitim merkezi açma çalışmalarımız devam ediyor. İçerisinde 8 tane güreş minderinin olduğu, yüzme havuzunun olduğu, Türk hamamının, saunasının, jakuzisinin, fizyoterapist odalarının, masör odalarının, sporcuların kalacağı yerlerin 5 yıldızlı konsept durumunda olmasından ve yüksek irtifa içermesinden dolayı oraya da gerek Türkiye'den gerekse yurt dışından birçok talepler olacaktır. Geçmişte nasıl Avrupa, Dünya, Olimpiyat Şampiyonları Yozgat'ımızın bağrından çıktıysa yine biz Yozgat'ımızı temsil edecek Dünya, Avrupa, Olimpiyat Şampiyonları yetiştirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Yozgat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta Şampiyon Güreşçiler Yetişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı

12:02
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
11:46
Ardahan’da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
11:32
Gençlik nereye gidiyor Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
Gençlik nereye gidiyor? Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
11:28
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
11:11
ABD’de halkın öfkesi dinmiyor Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda
ABD'de halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda
11:08
Balıkesir beşik gibi Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 12:38:39. #7.11#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Şampiyon Güreşçiler Yetişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.