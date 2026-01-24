Yozgat'ta Şampiyon Güreşçiler Yetişiyor

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin, "Geçmişte nasıl Avrupa, Dünya, Olimpiyat Şampiyonları Yozgat'ımızın bağrından çıktıysa yine biz Yozgat'ımızı temsil edecek Dünya, Avrupa, Olimpiyat Şampiyonları yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Celal Atik, Nasuh Akar, Necmi Gençalp gibi dünya ve olimpiyat şampiyonu güreşçilerin yetiştiği Yozgat'ta 2005 yılında kurulan Güreş Eğitim Merkezi'nden yetişen çok sayıda sporcu milli takımda yer aldı. Rahmi Binici, Tekin Çağlar, Atakan Yüksel, Rıza Kayaalp gibi güreşçiler de dünya ve Avrupa da şampiyon olarak, Türkiye'yi temsil etti. Yozgat Güreş Eğitim Merkezi'nde gençler, büyüklerinin izinden gidebilmek için çalışırken, güreş sporuna yönelik yeni tesis projelerinin de hayata geçirilmesine yönelik hazırlıklar devam ediyor.

Yozgat Güreş Eğitim merkezinde eğitim aldıktan sonra 5 yıl Muğla'da görev yapan ve şimdi ise Yozgat'ta geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için eğitmenlik yapan Güreş Eğitim Merkezi Antrenörü Fatih Canbaş, "27 tane yatılı sporcumuz, 9 tane de gündüzlü sporcumuz var ve bunun dışında dışarıdan gelen 15 civarında sporcuyu kabul ediyoruz. Önümüzde en yakın tarihte Yozgat düzenlenen gruplarda ilk 10'a giren 9 tane sporcumuz yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandılar. Ona hazırlanıyoruz. Akabinde de minikler, U14, U15 şampiyonalarımız var. Çocuklarımızı da ona hazırlıyoruz." dedi.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur da, Yozgat'ın şampiyonların yetiştiği Türkiye'nin önemli şehirlerden bir tanesi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Türkiye Güreş Federasyonu'nun faaliyetlerinden gerekse Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun faaliyetlerinden ilimize grupları, Türkiye şampiyonalarını getirerek hem şehre bir canlılık kattık. Güreşe olan özlemimizi halk nazarında birazcık telafi etmiş olduk ve yine burada yapılan müsabakalarda kendi Yozgat'ımızın evlatları da güreş tuttular. Önümüzdeki bayramdan sonra 'Mas Güreşi' dediğimiz Dünya Şampiyonası'nın da yapıldığı Mas Güreş'inin Türkiye Şampiyonası'nı ilk defa Yozgat ilimizde yapacağız.

Yozgat'ımızda olması gereken kamp eğitim merkezi açma çalışmalarımız devam ediyor. İçerisinde 8 tane güreş minderinin olduğu, yüzme havuzunun olduğu, Türk hamamının, saunasının, jakuzisinin, fizyoterapist odalarının, masör odalarının, sporcuların kalacağı yerlerin 5 yıldızlı konsept durumunda olmasından ve yüksek irtifa içermesinden dolayı oraya da gerek Türkiye'den gerekse yurt dışından birçok talepler olacaktır. Geçmişte nasıl Avrupa, Dünya, Olimpiyat Şampiyonları Yozgat'ımızın bağrından çıktıysa yine biz Yozgat'ımızı temsil edecek Dünya, Avrupa, Olimpiyat Şampiyonları yetiştirmeye devam edeceğiz."