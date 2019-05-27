Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

2 saat önce

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]
Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zafer Öndeş idaresindeki 40 DY 723 plakalı otomobil Yozgat- Ankara karayolu Başıbüyüklü köyü girişinde bilinemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören sürücüler olayı 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yuvarlanmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan Hüsniye Öndeş'in (51) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada şoför Zafer Öndeş ile araç içerisinde bulunan Zahire Öndeş yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:42 Kaynak: İHA
Ankara, Yozgat, 3. Sayfa
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