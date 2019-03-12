Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama

Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama

1 saat önce

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama, System.String[]
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ile Sorgun, Akdağmadeni ve Saraykent ilçelerinde park, bahçe ve okul önlerinde uyuşturucu sattığı iddia edilen şüphelilere yönelik 110 polisin katılımıyla "Kurt Kapanı" adı verilen operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde ve üst aramasında bir miktar uyuşturucu hap, esrar, kenevir tohumu, 2 av tüfeği, 30 tabanca fişeği, 55 av tüfeği fişeği, 94 ses fişeği ile bir tabanca, bir kuru sıkı tabanca ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapma-sağlama, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:26 Kaynak: AA

Yozgat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe'de Sezon Sonu Kıyım! Tam 14 İsim Galatasaray, Antalyaspor'u 5-0 Mağlup Etti

Meteoroloji'den 5 İl İçin Kuvvetli Rüzgar Uyarısı! Şiddetli Şekilde Geliyor Delirten Hastalık Nedeniyle Ötenazi İsteyen Kadının Yüzü Artık Gülüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 14:09:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]