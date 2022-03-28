Yozgat'taki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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Yozgat'taki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı

28.03.2022 15:51
Yozgat'taki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Boğazlıyan, Sarıkaya ve Yenifakılı ilçelerinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.

Yozgat'ta dün düzenlenen operasyonda ev ve iş yerlerindeki aramalarda 16 gram metamfetamin, 31 sentetik hap, 11 gram esrar ele geçirilmiş, 9 zanlı gözaltına alınmıştı.

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgat'taki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yozgat'taki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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