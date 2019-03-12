Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon 9 Tutuklu

Yozgat'ta Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon 9 Tutuklu

29 dakika önce

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 9'u tutuklandı.

Yozgat'ta Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon 9 Tutuklu, System.String[]
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 9'u tutuklandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yozgat ve ilçelerde park, bahçe ve okul önlerinde uyuşturucu sattığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler il merkezi ve Sorgun, Akdağmadeni, Saraykent ilçelerinde tespit edilen 14 ayrı adrese eş zanlı baskın düzenledi. 110 personel ile yapılan uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 11 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:46 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Yozgat, 3. Sayfa
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