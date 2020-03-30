Yozgat Valisi Çakır'dan

Yozgat Valisi Kadir Çakır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

Valilik Konferans Salonu'nda basın toplantısı düzenleyen Çakır, il genelinde koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler hakkında bilgi verdi.

Yozgat'ta iki köyü koronavirüs nedeniyle karantina almak zorunda kaldıklarını aktaran Çakır, "Çekerek ilçesi Yukarıkarahacılı ve merkeze bağlı Derbent köyü karantina altına alındı. Bu iki köylerimizde maalesef sosyal mesafenin uygulanmaması ve özellikle il dışından gelen misafirlerin kabul edilmesi sözkonusu. Bunun neticesinde bu köylerimizi karantinaya almak zorunda kaldık. Bütün vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz, Yozgatlı hemşehrilerimiz çok olağanüstü bir şey olmadığı müddetçe Yozgat'a gelmesin, buradaki hemşehrilerimiz de mutlaka evlerinde kalsın." dedi.

Çakır, kent merkezinde bulunan Yozgat Şehir Hastanesi'ni pandemi hastanesi olarak belirlediklerini ifade ederek, "Koronavirüs ile ilgili durumlarda hastalara şehir hastanemiz diğer normal hastalarımıza da Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanemiz hizmet sunacak. " diye konuştu.

Karantinaya alınan köylerin muhtarlarıyla görüşüldüğünü anlatan Vali Çakır, "Şu an vatandaşlarımızın hiçbir ihtiyacı yok, ihtiyaçlar toplu olarak karşılanacak, parası olanlar kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılıyor, ekonomik yoksunluğu olanlarınki ise vakıflar aracılığıyla karşılanıyor. Karantina giriş çıkışı engelliyor ama köydeki vatandaşların da birbirlerine gitmemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Hiçbir sivil toplum örgütü kendisi yardım yapmasın"

Çakır, vatandaşa yardımların Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından yapıldığını kaydederek, "Hiçbir sivil toplum örgütünün yardım yapmasını istemiyoruz. Yardım yapılacaksa Vefa Sosyal Destek Gurubu aracılığıyla yapılmasını istiyoruz. Özverili bir şekilde çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine, sağlık çalışanlarımıza, emniyet ve jandarma ekiplerimize teşekkür ediyorum." dedi.