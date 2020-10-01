Yozgat Valisi Polat, Çandır ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

Yozgat Valisi Ziya Polat, Çandır ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Çandır Köylere Hizmet Götürme Birliği salonunda düzenlenen toplantıda muhtarların sorunlarını dinleyen Polat, şehirde bulunan imkanların aynısını köylerde yaşayan vatandaşlara da sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Toplantıda muhtarlar da köylerinde yaşadıkları sorunları dile getirdi. Sorunları not alan Polat, sorunların çözümü için gerekenlerin yapılacağını ifade etti.

Toplantı sonrası kaymakamlık ve ilçe belediyesini ziyaret eden Polat, Kaymakam Resul Yıldırım ve Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün'den ilçe ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Polat, daha sonra da esnafı ziyaret ederek Kovid-19 ile mücadelede gerekli tedbirleri almalarını, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Çandır ziyaretinden sonra Polat, Çayıralan ilçesine geçti.