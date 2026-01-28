YPG'den Kurtarılan Çocukların Korkunç İtirafları

Suriye ordusunun terör örgütü YPG'den kurtardığı Rakka kentine bağlı Aktan Hapishanesi'nden serbest kalan çocuklar, terör örgütünün kendilerini hapse atarak ağır işkence yaptığını anlattı.

Terör örgütü YPG uzun süredir, terör örgütü DEAŞ ile mücadele ettiğini öne sürüyordu.

DEAŞ mahkumlarını tuttuğu iddiasıyla uluslararası alanda muhatap bulmaya çalışan terör örgütü YPG'nin, işgal ettiği bölgelerde çocukları bu hapishanelere attığı Suriye ordusunun bu bölgeleri ele geçirmesiyle ortaya çıktı.

AA ekibi, terör örgütü YPG'nin hapse atarak ağır işkence yaptığı çocuklarla konuştu.

Suriyeli 17 yaşındaki Musa Muhammed Hasan, kuzenlerinden birinin Rakka'da evlerinin yakınında bayrak açması ve bunu sosyal medyada paylaşması üzerine kardeşi, kuzenleri ve diğer yetişkin aile üyelerinin 3 Ocak 2026'da YPG tarafından alıkonulduğunu söyledi.

YPG militanlarının akşam vakti evlerine baskın düzenleyerek darp ile kendilerini alıkoyduğunu anlatan Hasan, "Bizi önce Rakka'nın Batı Hapishanesi'ne götürdüler. Sonra da Aktan Hapishanesi'ne götürüldük. Burada 10 gün boyunca hücre hapsinde tutuldum. Sorgu boyunca ağır işkence gördüm. Kollarımdan yukarı astılar, işkence yaptılar ve hep küfür ettiler. Dua etmek, namaz kılmak yasaktı." dedi.

Hasan, "kollarından zincirle havaya asıldığını", ellerinin sırtından kelepçelenerek saatlerce bekletildiğini, ellerinin arkasından bir kapıya kelepçelendiğini ve ağır işkence gördüğünü belirtti.

Serbest kalmadan önce günlerce kendilerine yemek, su verilmediğini elektriğin kesik olduğunu aktaran Hasan, şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde bize biraz Humus verdiler, ekmek yok. Sadece patlama sesleri duyuyorduk. Perşembe akşamı biz kapılara vuruyorduk, gece 02.00'de birisi kapımıza geldi.

Biz kim olduğunu bilmiyorduk. 'Bizi öldürmeye geldiler' diye düşünüyorduk. Bana kim olduğumu sordular, söyledim. Suçumu sordu, 'Bayrak sallamak' dedim. Bana 'Burayı kurtardık' dedi. Sevincimi tarif edemem."

Hasan, Suriye askerlerinin çevredeki mayınları temizlemek için yaklaşık 2 saat boyunca çalıştığını belirterek sonrasında reşit olmayanları diğerlerinden ayırarak hapishane içinde başka bir bölüme yerleştirdiklerini söyledi.

Suriye askerlerinin kendilerini sorgudan geçirdikten sonra işlemlerinin tamamlandığını belirten Hasan, serbest bırakılıp evine geldiğini anlattı.

"Turuncu hapishane tulumu giydirdiler, kameraya kaydettiler"

YPG'nin kendisine "bayrak açmak, sosyal medyada propaganda ve izinsiz gösteri yapmak" gibi suçlamalar yönelttiğini aktaran Hasan, şunları söyledi:

"Bana DEAŞ mahkumlarına giydirdikleri turuncu hapishane tulumlarını giydirdiler. Beni Haseke'ye götüreceklerini söylediler. Yüzüme projektör tutup kameraya kaydettiler. Onların istediğini söylüyorsun kendi hikayeni anlatamazsın. Eğer onların istediği gibi konuşmazsan işkence seni bekliyor."

Hasan, YPG'nin içeride ağır işkence yaptığını vurgulayarak "Her şeyden önce özel bölgelerine vuruyorlar. Seni öyle bir dövüyorlar ki yapmadığın şeyleri itiraf ediyorsun. Sonra seni hücreye atıyorlar. Hücre dediğin yerde bir battaniye yanında bir tuvalet. Namazlarımızı bile tuvalete doğru kılmak zorunda kalıyorduk." diye konuştu.

YPG'nin 2017'den itibaren işgal ettiği Rakka'da halka zulmettiğini belirten Hasan, Suriye ordusunun bölgelerini kurtarmasının ardından ailesine kavuştuğunu ve tarif edilemez sevinç yaşadığını dile getirdi.

Kardeşiyle hücreden hücreye konuşuyordu

Musa'nın erkek kardeşi Leys (16) de aynı şekilde YPG tarafından alıkonulup Aktan Hapishanesi'ne götürüldü.

Leys de kardeşiyle günlerce hücre hapsinde tutulduğunu, darbedildiğini, işkence gördüğünü anlattı.

Hapishanede YPG militanlarının "küfür ve kötü muamelesine maruz kaldığını" aktaran Leys, kardeşi Musa ile hücre hapsinde duvara vurarak ve birbirlerine seslenerek iletişim kurduklarını belirtti.

Leys, "Serbest kaldığım günü unutamam. Öyle sevindik ki sanki gökyüzüne kavuşmuş kuşlar gibiydik. Aileme kavuştuğumda dünyalar benim olmuş gibiydi." ifadesini kullandı.

YPG'nin eline düştükten sonra akıbetlerini bilmediklerini anlatan Leys, "Belki seni 5 yıl,10 yıl, istedikleri kadar tutacaklar." diye konuştu.

Musa ve Leys'in kuzeni 19 yaşındaki Halid Muhammed Mustafa, kendisinin evlerinin yakında bir parkta bayrak açtığı ve bunu sosyal medyada paylaşması nedeniyle akrabaları, kuzenleri ve birçok kişinin YPG tarafından alıkonulduğunu belirtti.

Kendisinin bu sırada Azez'de saklandığını kaydeden Mustafa, "Suriye ordusunun Rakka'yı kurtardığını duyduktan sonra Azez'deydim. O gece Rakka'ya gelmek için sabırsızlıktan uyuyamadım." diyerek sevincini dile getirdi.